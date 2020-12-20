Açığa Satış Nedir? Borsada Açığa Satış İşlemi Nasıl Yapılır?

Borsada açığa satış işlemi; neredeyse her yatırımcının para kazanmak adına kullandığı başlıca metotlar arasında yer almaktadır. Çünkü bunun sayesinde değeri düşmüş olan menkul kıymetlerden kazanç sağlanmaktadır. Bu hususta bilinmesi gereken durumlar vardır. Açığa satışın hangi zamanlarda kullanılacağının belirlenmesi, borsa bilgisinin iyi olmasını gerektirir.



Açığa Satış Nedir?



Açığa satış işlemi; Hisse Senedi ile uygulanan ve sahip olunmayan sermaye sektörü araçlarının satılmasını veya satışına yönelik emrin verilmesini ifade eder. Bu işlem çeşidi; satışa yönelik takas sorumluluğunun ödünç alınan sermaye sektörünün araçlarıyla yerine getirilmesi de açığa satış sayılmaktadır.



Borsada Açığa Satış İşlemi Nasıl Yapılır?



Açığa satış işlemleri; sahibi olunmayan sermaye sektörünün araçlarının satışına veya satılmasına yönelik emirlerin verilmesine verilen addır. Açığa satış işlemi hem Forex sektöründe hem de borsada yapılan bir işlemdir. Satışa yönelik takas sorumluluğunun ödünç alınmış olan sermaye sektörü araçlarıyla yerine getirilmesi de açığa satış olarak değerlendirilebilir. Açığa satış işlemini gerçekleştirmek adına emrin baştan açığa satış emri şeklinde girilmesi gerekir.



Yapılan açığa satış işlemleri; günlük bültende pay olarak, her fiyat düzeyinde tutar ve sözleşme adedi belirtilip ilan edilmektedir. Borsada açığa satış işlemi; birikimlerini hisse senedi sektöründe değerlendiren pek çok yatırımcının kullandığı başlıca metotlar arasında yer alır. Bunun en önemli nedeni açığa satış işlemleri ile değeri düşen menkul kıymetlerden kazanç sağlanmasıdır. Bu hususta bilinmesi gerekenler vardır. Örnek olarak; satışın hangi vakitte kullanılacağının belirlenmesi, borsa bilgisinin iyi olmasını gerektirir. Bunun nedeni fiyatların eğilimi yönünün istikrarsız biçimde dalgalı şekilde hareket etmesidir. Dalganın yönü belirlenirse, açığa satış özelliği kullanılarak düşüşlerden beklenen kazançlar sağlanabilir.



Açığa Satış Yapmanın Koşulları Nelerdir?



Açığa satış yapmayı isteyen yatırımcı bireylerin yerine getirmesi gerektiği belirli koşullar bulunur. Bu koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir;



- Açığa satış yapmak isteyen yatırımcı kişi, Kredi Sözleşmesini imzalamak yükümlülüğündedir.

- Günlük açığa satış yapan yatırımcı kişi mesai sonunda pozisyonu kapatmak zorundadır.

- Açığa satış yapma izni aracı kuruluş tarafından verilmektedir.

- Açığa satış sınırı aracı kuruluşun uygun gördüğü biçimde paylandırılır.



Açığa satış yapmanın koşulları bu şekilde sıralanabilir. Açığa satış yapacak olan kişinin bu kriterleri göz önünde bulundurması gerekir.