Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAdidas, Reebok'ı satıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Adidas, Reebok'ı satıyor

Adidas, Reebok'ı satıyor

Adidas, Reebok markasını Authentic Brands Group'a satma konusunda anlaştığını açıkladı.

13.08.2021 - 13:36 | | Reuters
Adidas, Reebok'ı satıyor

Alman spor malzemeleri şirketi Adidas, ABD'den sonra ana markasına odaklanmak istediği için Reebok markasını Authentic Brands Group'a 2,5 milyar dolara satma konusunda anlaştığını açıkladı.

Adidas, Nike ile rekabet edebilmek için 2006 yılında Reebok'ı 3,8 milyar dolara satın almıştı. Ancak Reebok'ın çok tatmin edici olmayan performansı satış sürecinin başlamasına neden olmuştu.

Adidas, Kanye West, Beyonce ve Pharrell Williams gibi ünlülerle olan ortaklığının yardımıyla, ana markasıyla Nike'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hakimiyetini kırmayı başardı.

Kasper Rorsted, 2016 yılında Adidas CEO'su olarak göreve başlamasından sonra, Reebok için kârlılığa yardımcı olan bir geri dönüş planı başlattı, ancak performansı ana Adidas markasının gerisinde kalmaya devam etti ve ardından Covid-19 salgınından da epey etkilendi.

    haberlerhaberler
    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı

    Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı

    Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü

    Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü

    Bolvadin'de korkutan yarıklar

    Bolvadin'de korkutan yarıklar

    Son dakika! Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yüzde 70'i geçti

    Son dakika! Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yüzde 70'i geçti

    Rusya koronavirüsle kavruluyor! Günlük ölümler 815'e çıktı

    Rusya koronavirüsle kavruluyor! Günlük ölümler 815'e çıktı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bolvadin'de korkutan yarıklar

    Bolvadin'de korkutan yarıklar

    Sıradaki Haber
    Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

    Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

    Sıradaki Haber
    İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

    İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

    Sıradaki Haber
    Son dakika! Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yüzde 70'i geçti

    Son dakika! Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yüzde 70'i geçti

    Sıradaki Haber