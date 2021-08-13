Adidas, Reebok'ı satıyor

Alman spor malzemeleri şirketi Adidas, ABD'den sonra ana markasına odaklanmak istediği için Reebok markasını Authentic Brands Group'a 2,5 milyar dolara satma konusunda anlaştığını açıkladı.

Adidas, Nike ile rekabet edebilmek için 2006 yılında Reebok'ı 3,8 milyar dolara satın almıştı. Ancak Reebok'ın çok tatmin edici olmayan performansı satış sürecinin başlamasına neden olmuştu.

Adidas, Kanye West, Beyonce ve Pharrell Williams gibi ünlülerle olan ortaklığının yardımıyla, ana markasıyla Nike'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hakimiyetini kırmayı başardı.

Kasper Rorsted, 2016 yılında Adidas CEO'su olarak göreve başlamasından sonra, Reebok için kârlılığa yardımcı olan bir geri dönüş planı başlattı, ancak performansı ana Adidas markasının gerisinde kalmaya devam etti ve ardından Covid-19 salgınından da epey etkilendi.