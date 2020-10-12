'Afrika ülkelerinin 345 milyar dolar finansman açığı var'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Afrika ülkelerinin 2023'e kadar 345 milyar dolar finansman açıkları olduğunun öngörüldüğünü belirterek ülkeler ve kuruluşların Afrika ülkelerinin global pandemiye ve ekonomik etkilerine dayanmalarına yardım için daha fazla şey yapmaları gerektiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin pandemi karşısında toplumlarına yardım için ortalamada GSYH'larının yüzde 2,5'i kadar harcama yaptıklarını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirten Georgieva, "Salgın, her yerde birden sona ermeden hiçbir yerde sona ermeyecek. Hepimiz, tüm ülkeler ve kurumlar Afrika'nın krizin bir sonraki aşaması ile başa çıkmasına destek vermeliyiz" diye konuştu.