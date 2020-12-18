Agi Nedir? Asgari Geçim İndirimi Kimlere Verilir?

AGİ, sigortalı olarak çalışan kişilerin bazı vergilerden muaf tutulması şeklinde açıklanır. Eğer kişi 16 yaşından büyükse ve sigortalı bir işte çalışıyorsa AGİ indiriminden yararlanır.

Agi Nedir?

AGİ’nin açılımı Asgari Geçim İndirimi olarak belirtilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin medeni durumu ile çocuk sayısına göre Agi farklılık göstermektedir. AGİ’den yararlanmak isteyen kişiler 16 yaşından büyük ve sigortalı şekilde çalışan olmalıdır. Bu kişilerin asgari geçimini sağlayacak kısım elde ettiği toplam gelirden çıkarılması yani vergi dışı bırakılması ile AGİ hesaplanır. AGİ, doğrudan sigortalı şekilde çalışan işçiye işveren tarafından ödenir. İşveren bu ödemeyi devlet adına yapar. Ayrıca ödenen bu tutar işverenin gelir vergisinden düşer.

AGİ, her yıl değişiklik gösterdiği gibi yıl başının gelmesi ile yeniden hesaplanır. 2020 yılında hesaplanan AGİ’ye göre en düşük AGİ tutarı sigortalı çalışanlar için 191,88 TL olarak belirlenmiştir. Medeni durum ve çocuk sayısı baz alındığında AGİ miktarları değişiklik göstermektedir.

Asgari Geçim İndirimi Kimlere Verilir?

Asgari geçim indirimi yani AGİ, 16 yaşından büyük ve sigortalı bir işte çalışan kişilere işveren tarafından verilir. Eğer kişi çocuklu ve evli ise AGİ tutarı da değişmektedir. Özellikle kişinin sahip olduğu çocuk sayısı doğrudan AGİ tutarını etkilemektedir. Eğer kişi bekarsa ve çocuk sahibi değilse de yine AGİ ödemesi alır. Burada önemli olan kişinin 16 yaşından büyük ve sigortalı çalışan olmasıdır. Bekar kişiler AGİ ödemesinden en az payı almaktadır. Bu ödemeler kişinin durumunun değişmesi ile beraber yeniden hesaplanmaktadır. Kişi farklı bir işe girse de Agi tutarı ve ödemeleri yeniden hesaplanarak, ödeme yapılır.

2020 Yılında Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

Her yıl hesaplanan AGİ tutarı değişmektedir. 2020 yılının başında hesaplanan AGİ tutarları ise şu şekildedir;

- Bekar kişiler için 220,73 TL,

- Evi olup, eşi çalışmayan kişiler için 264,87 TL,

- Evli olup eşi çalışmayan ve 1 çocuğa sahip kişiler için 297,98 TL,

- Evli olup eşi çalışmayan ve 2 çocuğa sahip kişiler için 331,09 TL'dir. Bu kıstasta bulunan kişilerin çocuk sayısı arttıkça hesaplanan AGİ tutarı da artmaktadır.

- Evli olup eşi çalışan kişiler için 220,73 TL,

- Evli olup eşi çalışan ve 1 çocuk sahibi kişiler için 253,83 TL,

- Evli olup eşi çalışan ve 2 çocuk sahibi kişiler için 286,94 TL Agi ödemesi yapılır. Yine bu kısımda yer alan kişilerin çocuk sayısı arttıkça hesaplanan AGİ tutarı da artmaktadır.