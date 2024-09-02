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UzmanparaAğustos ayı ihracatı rekor kırdı
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Ağustos ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" açıklamasını yaptı.

02.09.2024 - 11:48 |
Ağustos ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Bolat, "Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar olmuştur." dedi.

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Bakan Bolat, "2024 Ağustos ayında dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

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