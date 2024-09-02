Ağustos ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Bolat, "Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar olmuştur." dedi.

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Bakan Bolat, "2024 Ağustos ayında dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir." ifadelerini kullandı.