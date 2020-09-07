Ağustos ayında en fazla kazanç külçe altında!

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %7,40 ve Amerikan Doları %3,69 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,36 ve BIST 100 endeksi %8,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %8,98 ve Amerikan Doları %5,23 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,97 ve BIST 100 endeksi %7,52 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,60 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %53,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %52,89 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %23,02, Amerikan Doları %15,58, DİBS %5,85, mevduat faizi (brüt) %5,11 ve BIST 100 endeksi %0,69 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %22,75, Amerikan Doları %15,34, DİBS %5,62, mevduat faizi (brüt) %4,89 ve BIST 100 endeksi %0,47 oranlarında kazandırmıştır.