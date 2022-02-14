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Air India'nın yeni CEO'su İlker Aycı oldu

Türk Hava Yolları'nda (THY) 2015 yılından beri sürdürdüğü Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden istifa eden İlker Aycı, Air India’nın CEO’su oldu.

14.02.2022 - 15:25 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Air India'nın yeni CEO'su İlker Aycı oldu

Bu yılın başında Hintli TATA Group tarafından özelleştirme yoluyla satın alınan Air India'nın yeni CEO'su olan Aycı, 1 Nisan'dan itibaren görevine başlayacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan TATA Group Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, “İlker Aycı, havacılık dünyasında bilgi birikimi ve vizyoner yönetim tarzıyla kendini kanıtlamış bir lider. Aycı’nın yönetiminde TATA Group bünyesindeki Air India için yeni bir dönem başlayacağından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

CEO olarak ilk açıklamasını yapan Aycı ise şunları söyledi:

"Köklü ve güçlü bir hava yoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve havacılık ekosistemi oluşturma misyonuyla hareket eden TATA Group’a katılmaktan onur duyuyorum. Hindistan sıcaklığını, misafirperverliğini ve köklü kültürünü yansıtan Air India’nın bu güçlü mirasından faydalanarak, benzersiz ve üstün bir uçuş deneyimiyle onu dünyanın en iyi hava yollarından biri yapmayı planlıyoruz”

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