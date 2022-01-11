Airbus dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu

Airbus, 2021 yılında teslim ettiği uçak sayısını yüzde 8 artışla 611'e yükselterek dünyanın en büyük ticari uçak tedarikçisi unvanını korudu. Airbus, 2021 yılında 600 uçak teslim etmeyi hedefliyordu.

Airbus, 2021 yılında 771 uçak için sipariş aldı, iptaller sonrasında net yeni sipariş 507 olarak gerçekleşti.

2021 yılı sonuçlarını bugün açıklayacak olan Boeing'in ise 2021 yılında 337 uçak teslimatı yaptığı belirtiliyor.