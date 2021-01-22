Airbus üretim rakamlarını güncelledi

Airbus SE (borsa sembolü: AIR), piyasa ortamına yanıt olarak A320 ailesi uçakları için üretim planlamasını güncelliyor.

A320 ailesi için yeni ortalama üretim planına göre şu anki 40 adetlik aylık üretim rakamı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 43 adete ve son çeyreğinde 45 adete kadar yükselerek üretimde kademeli bir artışa yol açacak. Bu yeni üretim planı, temmuz itibariyle aylık 47 adetlik önceki üretim beklentisinden daha yavaş bir artışı temsil ediyor.

A220 üretim miktarı, daha önce öngörüldüğü şekilde 2021 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla aylık 4 ile 5 adet artış gösterecek. Geniş gövdeli üretimin mevcut seviyelerde sabit kalması bekleniyor ve aylık üretim rakamları sırasıyla A350 ve A330 için yaklaşık 5 ve 2 adet. Bu karar, A350 için potansiyel bir artışı daha sonraki bir aşamaya erteliyor.

Airbus piyasayı yakından izlemeye devam ediyor. Bu güncellenen rakamlar ile Airbus, küresel pazar geliştikçe daha fazla uyum sağlama yeteneğini korurken, müşteri talebini karşılama kabiliyetini de muhafaza ediyor. Airbus, ticari uçak pazarının 2023 yılından 2025 yılına kadar kovid öncesi seviyelere geri dönmesini bekliyor.