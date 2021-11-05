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Airbus'ın teslimatları arttı

Avrupalı ticari uçak üreticisi Airbus, 2021 yılının Ekim ayında 23 müşterisine 36 uçak teslim ettiğini bildirdi.

05.11.2021 - 14:18 |
Airbus'ın teslimatları arttı

Ekim ayında 22 uçak için sipariş alındı. Yılın ilk 10 ayında 76 müşterisine 460 uçak teslim eden Airbus'ın toplam sipariş adedi 292 oldu. Ancak yapılan iptaller sonrasında net sipariş sayısı 125 olarak belirlendi.

Ocak-ekim döneminde teslim edilen uçakların 200'ü A320NEO modeli olurken, 149 adet A321NEO ve 37 adet A350 teslimatı da yapıldı.

2020 yılının Ekim ayında 413 uçak teslim edilmiş ve nette 308 uçak için sipariş alınmıştı.

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