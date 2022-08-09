Airbus'ın teslimatları temmuzda yavaşladı
Avrupalı ticari uçak üreticisi Airbus motor temininde yaşanan sıkıntıların etkisi ile uçak teslimatlarının temmuz ayında yavaşladığını duyurdu.
09.08.2022 - 09:50 |
Haziran ayında 60 uçak teslim eden Airbus, teslim edilen uçak sayısının temmuz ayında 46'ya gerilediğini belirtti. 2021 yılı Temmuz ayında ise 47 uçak teslim edilmişti.
Yılın ilk 7 ayında Airbus toplam 343 uçak teslim etti.
Airbus, 2022 yılı için uçak teslimat hedefini geçtiğimiz ay 720'den 700'e indirmişti.