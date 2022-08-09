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Airbus'ın teslimatları temmuzda yavaşladı

Avrupalı ticari uçak üreticisi Airbus motor temininde yaşanan sıkıntıların etkisi ile uçak teslimatlarının temmuz ayında yavaşladığını duyurdu.

09.08.2022 - 09:50 |
Airbus'ın teslimatları temmuzda yavaşladı

Haziran ayında 60 uçak teslim eden Airbus, teslim edilen uçak sayısının temmuz ayında 46'ya gerilediğini belirtti. 2021 yılı Temmuz ayında ise 47 uçak teslim edilmişti.

Yılın ilk 7 ayında Airbus toplam 343 uçak teslim etti.

Airbus, 2022 yılı için uçak teslimat hedefini geçtiğimiz ay 720'den 700'e indirmişti.

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