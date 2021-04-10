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Akaryakıtta fark tablosu güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunu güncelledi.

10.04.2021 - 09:30 | | AA
Akaryakıtta fark tablosu güncellendi

EPDK'nin 17 Mart'ta aldığı ve iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi.

Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakasında 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı.

EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

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