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18.08.2020 - 11:34 |

Aktif Bank yarı yıl rakamlarını açıkladı

Aktif Bank, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Nakdi ve gayrinakdi krediler toplamını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artıran Aktif Bank’ın Genel Müdürü Serdar Sümer, Covid-19 döneminde de müşterilerin hayatına dokunan ürün ve hizmetlerinin bu başarıya erişmelerinde etkin olduğunu vurguladı.

Aktif Bank yarı yıl rakamlarını açıkladı
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Aktif Bank’ın açıkladığı finansal sonuçlara göre, banka 2020’nin ilk yarısında nakdi ve gayrinakdi krediler toplamını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırdı ve bu krediler aracılığıyla ekonomiye yaklaşık 10,8 milyar TL destek sağladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 20 oranında artırarak 263 milyon TL seviyesine ulaştıran bankanın, aktif büyüklüğü 18 milyar 310 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Covid-19 döneminde de dijital ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “2020 yılı; dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan gelişmelere rağmen, iş modelimizin doğruluğunu ve başarısını kanıtladığımız bir yıl oluyor. Verimlilik ve kârlılık üzerine kurguladığımız iş modelimiz, sürekli geliştirdiğimiz dijital iş yapış biçimimiz ve müşterilerimize hayatın her alanında sunduğumuz teknoloji odaklı çözümler bizi bugün başarılı sonuçlara götürüyor. 2020 yılı ilk yarı finansal rakamlarımız da bunu doğruluyor. Pandemi döneminde de ürün ve hizmetlerimizdeki yeniliklerimize ara vermedik ve müşterilerimizin her an her noktadaki ihtiyaçlarına toplum sağlığını korumaya uygun olacak şekilde yanıt verdik. Kârlılığımız ve aktif büyüklüğümüzdeki artışlar da bu yaklaşımımızın bir getirisi oldu.” şeklinde bilgi verdi.

Bankanın kâr odaklı ve sürdürülebilir büyümeyi temel alan bankacılık modeli sayesinde başarılar elde ettiğini belirten Sümer, “Sermaye piyasalarındaki yetkinliğimizi kullanarak Banka Bonolarının yanı sıra yaklaşık 1,3 milyar TL büyüklüğünde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Ortaklığa veya Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları ve Enflasyona Endeksli Tahvil ihraçları gerçekleştirdik. Bu ihraçlardan biri de Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası olan, toplam 135 milyon TL bedel ile 3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikası ihracı oldu. Bu alandaki öncülüğümüzü sürdürmeye ve ülke ekonomisine aktif katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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