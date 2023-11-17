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Alibaba hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Alibaba Group hisseleri Hong Kong'da yüzde 10 değer kaybetti.

17.11.2023 - 09:41 | | Foreks Haber
Alibaba hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, ABD'nin çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle bulut grubunun tam bölünmesine devam etmeyeceğini açıklamasından bir gün sonra Hong Kong'daki erken işlemlerde %10'a yakın değer kaybetti.

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Alibaba'nın ABD'de listelenen hisseleri, bu yılın başından beri %10'un üzerinde düştükten sonra dün günü %9'un üzerinde gerilemişti.

Alibaba'nın Hong Kong'da işlem gören hisseleri yılbaşından bu yana %15'e yakın düşüş göstererek Hang Seng endeksinin altında bir performans sergiledi.

Aynı dönemde Hang Seng Endeksi %11,2 oranında düştü.

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