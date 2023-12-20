Alibaba'ya üç ülkede dava açıldı

BWB, cuma günü Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde Alibaba'nın denizaşırı işlemlerine karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Gümrükleme ve lojistik patentlerine sahip olan BWB, nisan ayında Tokyo Bölge Mahkemesi'nde ve kasım ayında ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde ihtiyati tedbir ve tazminat davaları açmıştı.

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BWB'nin sistemi tüccarların malları önceden belirlenmiş bir vergi oranıyla gümrükte önceden kaydetmelerine yardımcı oluyor ve müşterilerin satın alma sırasında vergileri ödemelerine yardımcı olarak teslimatı sağlıyor.

Bir Alibaba sözcüsü şirketin devam eden davalar hakkında yorum yapmadığını söyledi. Şirket daha önce BWB'nin patentlerini ihlal ettiğini reddetmiş ve Tokyo mahkemesinden iddiaları reddetmesini istemişti.