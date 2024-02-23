Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAllianz faaliyet karını yüzde 17 artırdı
HaberlerUzmanparaAllianz faaliyet karını yüzde 17 artırdı

Allianz faaliyet karını yüzde 17 artırdı

Allianz SE, analist tahminlerini biraz aşan bir dördüncü çeyrek karı açıkladı.

23.02.2024 - 10:47 | | Foreks Haber
Allianz faaliyet karını yüzde 17 artırdı

Allianz'ın grup faaliyet karı %17 artışla 3,77 milyar euroya yükseldi. Bu rakam analistlerin beklediği 3,74 milyar eurodan biraz daha iyi. Sigorta devi bu yıl artı ya da eksi 1 milyar euro olmak üzere 14,8 milyar euro faaliyet karı hedeflediğini bildirdi.

Allianz ayrıca 1 milyar euro tutarında yeni bir hisse geri alımı başlatmayı planlıyor ve temettüyü beşte bir oranında artırarak hisse başına 13,80 euroya çıkarmayı öneriyor.

Bakan Tekin: Devrim niteliğinde işler yapıldı

Bakan Tekin: Devrim niteliğinde işler yapıldı

Türkiye’ye 65 milyon Euro’luk yatırım

Türkiye’ye 65 milyon Euro’luk yatırım