Allianz faaliyet karını yüzde 17 artırdı

Allianz'ın grup faaliyet karı %17 artışla 3,77 milyar euroya yükseldi. Bu rakam analistlerin beklediği 3,74 milyar eurodan biraz daha iyi. Sigorta devi bu yıl artı ya da eksi 1 milyar euro olmak üzere 14,8 milyar euro faaliyet karı hedeflediğini bildirdi.



Allianz ayrıca 1 milyar euro tutarında yeni bir hisse geri alımı başlatmayı planlıyor ve temettüyü beşte bir oranında artırarak hisse başına 13,80 euroya çıkarmayı öneriyor.