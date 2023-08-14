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Alman devlet tahvili için yükseliş beklentisi

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank, Alman devlet tahvili getirilerinin yükselmesini bekliyor.

14.08.2023 - 11:31 |
Alman devlet tahvili için yükseliş beklentisi

Commerzbank Research Stratejisti Hauke Siemssen tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin şimdilik en az direnç gösteren yol olduğunu ve 10 yıllık Alman devlet tahvilinde getirilerinin yılbaşından bu yana görülen en yüksek seviyelere doğru biraz daha çıkabileceğini, ancak önemli zirveleri aşmanın daha iyi bir ekonomik görünüm gerektireceğini söyledi.

Siemssen  "Yine de getirilerin bu kritik seviyelerin ötesine yükselmesi için daha iyimser bir büyüme görünümüne dair net kanıtlar gerekli olacaktır" dedi.

Commerzbank Research hayal kırıklığı yaratan verilerin önümüzdeki aylarda gelme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor ve salı günü açıklanacak olan Alman ZEW endeksinin Almanya'nın kötüleşen büyüme beklentilerini ortaya koyacağını ve bunun da özellikle uzun vadeli Alman devlet tahvillerine destek sağlayacağını öngörüyor.

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