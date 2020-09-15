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15.09.2020 - 13:28 | | AA

Alman ekonomisi toparlanma yolunda

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği yılın ikinci çeyreğinde rekor düşüşün ardından Alman ekonomisinin yaz aylarında yeniden büyüme yolunda olduğunu bildirdi.

Alman ekonomisi toparlanma yolunda
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Destatis Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanı Albert Braakmann çevrim içi yapılan basın toplantısında, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin öncü verileri değerlendirdi.

Braakmann, yaz aylarında Alman ekonomisinde "toparlanma" sağladığını belirterek, Ifo İş Dünyası Endeksi ve sanayi siparişleri gibi önde gelen göstergelerin Alman ekonomisinde daha fazla toparlanmaya işaret ettiğini kaydetti.

Braakmann, “Ekonomide V tipi toparlanmayı sürdürmek için ikinci koronavirüs dalgasından kaçınılmalı.” dedi.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü. 

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