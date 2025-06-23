Alman ekonomisi büyüme bölgesine girdi

S&P Global, Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Öncü PMI Verileri'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ülkede mayısta 48,5 olan bileşik PMI, haziranda 50,4’e çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üstüne yeniden çıkan bileşik PMI’ya ilişkin piyasa beklentisi haziranda 49 puana yükselmesi yönündeydi. Ülkede hizmet sektörü PMI da haziranda 47,1’den 49,4’e yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 48,3’ten 49’a yükselerek, son 34 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sanayi üretiminde haziran ayı da dahil yaşanan art arda dördüncü yükseliş, Mart 2022'den beri görülen en güçlü artış oldu.

S&P Global açıklamasında, "Almanya genelinde ticari faaliyetler, mayısta son beş ayda ilk kez düştükten sonra haziranda hafif bir artış göstererek büyümeye geri döndü. İmalat sektörü öncülüğünde gerçekleşen toparlanma, yeni siparişlerde bir yıldan uzun süredir görülen ilk artışla desteklendi. " ifadelerine yer verildi.

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"ALMANYA ZİKZAKLI EKONOMİK BÜYÜME MODELİNDEN ÇIKABİLİR"

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde şirketlerin yine de iş gücünü azaltmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şirketlerin ekonomide görünüm konusunda önceki aya göre biraz daha az iyimser oldukları aktarıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, imalat PMI'ının hala biraz durgunluk bölgesinde olduğunu, çünkü örneğin istihdamın azaltılmaya devam ettiğini ancak eğilimin yılın başından bu yana yukarı doğru olduğunu belirtti.

De la Rubia, Alman sanayisinde sipariş alımlarının yeniden büyümeye başlamasının da cesaret verici olduğuna işaret ederek, “Bu da son aylardaki ivmenin yalnızca birçok şirketin yüksek gümrük vergileri beklentisiyle mal stokladığı ABD'den gelen ön siparişlere bağlanamayacağı anlamına gelmektedir. Almanya’nın iki yıldır devam eden zikzaklı ekonomik büyüme modelinden (bir çeyrek pozitif büyümenin ardından bir çeyrek daralma) çıkma ihtimali oldukça yüksek.” değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜME DE ZORLANIYORDU

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Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.