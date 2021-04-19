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Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daraldı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde daraldığını bildirdi.

19.04.2021 - 14:59 | | AA
Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daraldı

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinin yıla zayıf bir başlangıç yaptığı belirtildi.

Bundesbank’ın raporunda, "Daha katı ve daha uzun süreli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları hizmet sektöründe ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla kayıpları artırdı." denildi.

KDV’de indiriminin sona ermesinin, ocak ve şubat aylarındaki olumsuz hava koşullarının inşaat sektöründeki faaliyetleri azalttığına yer verilen raporda, bunun yanında sanayi üretiminde artış eğilimin yılın ilk iki ayında devam etmediği kaydedildi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlattığına vurgu yapılan raporda, “Almanya’da ekonomik üretim bu yılın ilk çeyreğinde düştü.” denildi.

Bundesbank'a göre, Kovid-19 kısıtlamalarından doğrudan etkilenmeyen sektörler, yılın ilk çeyreğinde de dirençli kalmayı sürdürürken, bazı sektörlerde geçici baskı görüldü.

Alman düşünce kuruluşları ilk çeyrekte yüzde 1,8 daralma bekliyor

Öte yandan, Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Bu arada, Almanya'nın önde gelen 5 düşünce kuruluşu, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların beklentilerden uzun sürdüğü gerekçesiyle ilk çeyrekte Alman ekonomisinin yüzde 1,8 küçüleceği tahmininde bulunmuştu. Düşünce kuruluşları bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye düşürmüştü.

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