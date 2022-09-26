Alman ekonomisinde 2023'te daralma bekleniyor

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Almanya'nın önde gelen 4 düşünce kuruluşu 2023 yılında Alman ekonomisinin daralacağını ve enflasyonun yükseleceğini tahmin etti.

RWI, Ifo, IfW ve IWH tarafından Almanya Ekonomi Bakanlığı için hazırlanan ve perşembe günü yayınlanacak raporda yer alan tahminlere göre Alman ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 1,4 büyümesi ve 2023 yılında yüzde 0,4 daralması bekleniyor.

Bahar raporunda Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 3,1 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Düşünce kuruluşları Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 8,4 olmasını ve gelecek yıl yüzde 8.8'e yükselmesini de bekliyor.