Alman ekonomisinde daralma bekleniyor

Bundesbank aylık raporunda sanayi ve inşaat sektörlerindeki zayıf performansın bir sonucu olarak "Almanya'da reel gayrisafi yurt içi hasılanın 2023'ün dördüncü çeyreğinde yine hafif bir düşüş göstermesinin muhtemel olduğunu" belirtti.

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Uluslararası Para Fonu'na göre Almanya bu yıl küçülmesi beklenen tek büyük ekonomi ve %0.5'lik bir düşüş öngörülüyor. Alman hükümeti ise %0.4'lük bir düşüş bekliyor.

ING Ekonomisti Carsten Brzeski, "Geçtiğimiz ay yaşanan mali sıkıntılar Alman ekonomisine açıkça damgasını vurdu ve ülkenin en önemli öncü göstergesi bugün ekonominin toparlanmasının ne kadar zor olacağını gösteriyor" dedi.