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Alman ekonomisinde toparlanma devam ediyor

Almanya Ekonomi Bakanlığı, ekonominin koronavirüs salgınının etkilerinden toparlanmasının tam kapasite ile devam ettiğini bildirdi.

14.07.2021 - 11:32 |
Alman ekonomisinde toparlanma devam ediyor

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında aramalı ürünlerde arz darboğazının devam ettiğini, ancak bu darboğazın genel ekonominin pozitif dinamiklerini etkilemediğini ifade etti ve sanayi sektörü için görünümün pozitif olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Almanya'da enflasyonun yılın ikinci yarısında, geçen yıl yapılan geçici KDV indiriminin baz etkisinden kaynaklı olarak yüzde 3 veya üzerine çıkmasını beklediklerini ifade eden Ekonomi Bakanlığı, enflasyonun 2022 yılının başından itibaren ise ciddi şekilde azalacağını öngördüklerini belirtti.

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