Alman ekonomisinde toparlanma ivme kaybetti

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat sektöründe büyümenin son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Ağustos ayında 62,6 olan imalat PMI, eylül ayında 58,5 puana geriledi.

Hizmet sektörü PMI da eylül ayında 60,8 puandan 56 puana gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Eylül ayında bileşik PMI da son 7 ayın en düşük seviyesi olan 55,3 puana geriledi.

IHS Markit Analisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede, PMI verilerinin ekonomik aktivitenin yaz aylarındaki keskin toparlanmanın ardından sakinleşmeye başladığını gösterdiğini vurguladı.

Ancak Smith, eylül ayındaki yavaşlamaya rağmen üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme hızının hala ikinci çeyrekteki yüzde 1,6'yı aşacak gibi göründüğünü de belirtti.