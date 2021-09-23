Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlman ekonomisinde toparlanma ivme kaybetti
HaberlerUzmanpara Haberleri Alman ekonomisinde toparlanma ivme kaybetti

Alman ekonomisinde toparlanma ivme kaybetti

Almanya'nın ekonomik toparlanması, imalat ve hizmet sektörlerinin arz darboğazları ve pandemi öncesini yakalama etkisinin azalmasına bağlı olarak eylül ayında ivme kaybetti.

23.09.2021 - 10:56 |
Alman ekonomisinde toparlanma ivme kaybetti

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat sektöründe büyümenin son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Ağustos ayında 62,6 olan imalat PMI, eylül ayında 58,5 puana geriledi.

Hizmet sektörü PMI da eylül ayında 60,8 puandan 56 puana gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Eylül ayında bileşik PMI da son 7 ayın en düşük seviyesi olan 55,3 puana geriledi.

IHS Markit Analisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede, PMI verilerinin ekonomik aktivitenin yaz aylarındaki keskin toparlanmanın ardından sakinleşmeye başladığını gösterdiğini vurguladı.

Ancak Smith, eylül ayındaki yavaşlamaya rağmen üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme hızının hala ikinci çeyrekteki yüzde 1,6'yı aşacak gibi göründüğünü de belirtti.

Koronadan ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş

Koronadan ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş

NBA'de oynayan Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna katacak

NBA'de oynayan Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna katacak

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Koronadan ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş

Koronadan ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş

Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı

Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı

Biden'ın BM konuşması sırasında geçen bir uçak F-16'yla engellendi

Biden'ın BM konuşması sırasında geçen bir uçak F-16'yla engellendi

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Marmara'da ağlara takılmaya başlayan lüfer balıkçıları sevindirdi

Marmara'da ağlara takılmaya başlayan lüfer balıkçıları sevindirdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronadan ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş

Koronadan ölen sağlık çalışanı 'İyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' demiş

Sıradaki Haber
Emekliye yüksek maaş! Memur, işçi...

Emekliye yüksek maaş! Memur, işçi...

Sıradaki Haber
Çip krizi otomotiv sektörüne ağır yara açacak

Çip krizi otomotiv sektörüne ağır yara açacak

Sıradaki Haber
Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı

Van'da PKK'ya eleman kazandıran 2 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber