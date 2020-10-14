Alman ekonomisinin daralması bekleniyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı 2020-2021’i kapsayan büyüme tahminlerini 2022’yi de alarak aşağı yönlü güncelledi.

Beş ekonomik düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl için GSYH küçülme tahmini yüzde eksi 4,2’den yüzde eksi 5,4’e yükseltildi. Düşünce kuruluşları, Alman ekonomisinin gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 5,8’den yüzde 4,7’e düşürdü. 2022’de ise Alman ekonomisinin yüzde 2,7 büyüyeceği tahmin edildi.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 69 binden 44 milyon 869 bine düşeceğini öngören düşünce kuruluşları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin yüzde 5,9'a çıkacağı, yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 0,5'e gerileyeceği ve gelecek yıl yüzde 1,4’e yükseleceği tahmininde bulundu.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Alman ekonomisinde büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizenin, ekonomide toparlanma sürecinin beklenenden daha yavaş olmasından kaynaklandığı belirtilerek, “Koronavirüs salgını Alman ekonomisinde önemli izler bırakıyor ve salgının etkisi bahar döneminde tahmin edilenden daha kalıcı duruyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ekonomide toparlanmanın, özellikle restoranlar, turizm ve hava taşımacılığı gibi sosyal hayatla bağlantısı yüksek olan sektörler tarafından baltalandığına ve şirket yatırımlarının öz sermaye sorunlarından dolay yavaşladığına vurgu yapılarak, toparlanmanın salgında yara almasına rağmen ihracat tarafından desteklendiği ifade edildi.

Öte yandan, düşünce kuruluşları, bankacılık sisteminde Kovid-19’tan kaynaklanan risklere rağmen, finansal sistemin istikrarı için alınan tedbirler göz önüne alındığında bir finansal kriz öngörmüyor. Ayrıca, bankaların kredi vermeye devam etmesi bekleniyor.

Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Berlin merkezli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI) ortaklaşa hazırlandı.