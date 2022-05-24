Alman firmaların ihracat beklentisi arttı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo ihracat beklentileri endeksi mayıs ayında, nisan ayındaki 3 puandan 4,5 puana yükseldi.

Ancak Ifo, Alman imalatçıların ihtiyatlı olmaya devam ettiklerini, lojistik problemlerinin kayda değer bir yük olmayı sürdürmesinin beklendiğini vurguladı.

Ifo mayıs ayında Alman otomotiv sektörünün ihracat görünümünün toparlandığını ancak araç üreticilerinin uluslararası satışlarında önemli bir büyüme beklenmediğini de ifade etti.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.