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Alman firmaların ihracat beklentisi azaldı

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay Ocak 2011'den beri en yüksek seviyelerinden hafif geriledi.

26.05.2021 - 11:32 | | AA
Alman firmaların ihracat beklentisi azaldı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mayıs ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay revize olarak 23,9 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, mayısta 23 puana geriledi. Böylece endeks, Ocak 2011'den beri en yüksek seviyelerinden hafif geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alman ihracatçılar arasındaki 'mükemmel' olan beklenti duyarlılığı, mayısta hafif bir gerileme yaşadı." ifadesini kullandı.

Almanya'da ihracatın, sanayi faaliyetlerinin temelini oluşturmaya devam ettiğini aktaran Fuest, Alman otomotiv sektörü ihracat beklentilerinde net bir düşüş görüldüğünü, sektörde neredeyse yurt dışından sipariş beklenmediğini kaydetti.

Uzmanlar, dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD ve Çin için bu yıl güçlü büyüme öngörüsünde bulunurken, Almanya'nın, en önemli ihracat pazarı olan bu ekonomilerin toparlanmasından yararlandığını belirtti.

Almanya'nın, martta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3. dalgasında sıkılaştırılan kısıtlamalara karşın Çin ve ABD gibi önemli ticaret ortaklarına ihracatı artmıştı. Ülkenin ihracatı, martta yüzde 1,2 artarak yükseliş serisini 11'inci aya taşımıştı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, bir süre önce, ülkenin ihracat artışını küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti. Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

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