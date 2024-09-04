Alman hükümetinden Commerzbank planı
Alman hükümeti, on yıldan uzun bir süre önce kurtardığı Commerzbank AG'de bulunan hisselerini azaltmayı planlıyor.
04.09.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Finans Ajansı Başkanı Eva Grunwald yaptığı açıklamada "Bankanın ekonomik durumu istikrarlı bir şekilde iyileşti. Federal hükümet bu olumlu gelişmeye Commerzbank'taki hisselerini azaltarak ve çıkışı başlatarak yanıt veriyor" dedi.
Haberin Devamı
Konuya yakın kaynaklara göre %16,5'lik hissesiyle Commerzbank'ın en büyük hissedarı konumunda bulunan Alman hükümeti şimdilik tüm hisselerini satma niyetinde değil. Bir sonraki en büyük yatırımcı ise yaklaşık %7 ile BlackRock Inc.