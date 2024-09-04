Alman hükümetinden Commerzbank planı

Finans Ajansı Başkanı Eva Grunwald yaptığı açıklamada "Bankanın ekonomik durumu istikrarlı bir şekilde iyileşti. Federal hükümet bu olumlu gelişmeye Commerzbank'taki hisselerini azaltarak ve çıkışı başlatarak yanıt veriyor" dedi.

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Konuya yakın kaynaklara göre %16,5'lik hissesiyle Commerzbank'ın en büyük hissedarı konumunda bulunan Alman hükümeti şimdilik tüm hisselerini satma niyetinde değil. Bir sonraki en büyük yatırımcı ise yaklaşık %7 ile BlackRock Inc.