Alman hükümetinden temiz enerji yatırımına onay

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner yaptığı açıklamada yenilenebilir enerjiye dönüşümün sadece iklim değişikliği ile mücadele açısından değil, aynı zamanda Almanya'nın petrol ve gazda Rusya'ya bağımlılığın üstesinden gelmesine yardım açısından da önemli olduğunu vurguladı.

177,5 milyar euro büyüklüğündeki yatırım planının uygulamaya girmesi için parlamentonun da onaylaması gerekiyor.