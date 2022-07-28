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Alman hükümetinden temiz enerji yatırımına onay

Alman hükümeti çarşamba günü yaptığı toplantıda gelecek 4 yılda temiz enerjinin geliştirilmesine 177,5 milyar euro yatırım yapılmasına ilişkin planı onayladı.

28.07.2022 - 10:39 |
Alman hükümetinden temiz enerji yatırımına onay

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner yaptığı açıklamada yenilenebilir enerjiye dönüşümün sadece iklim değişikliği ile mücadele açısından değil, aynı zamanda Almanya'nın petrol ve gazda Rusya'ya bağımlılığın üstesinden gelmesine yardım açısından da önemli olduğunu vurguladı.

177,5 milyar euro büyüklüğündeki yatırım planının uygulamaya girmesi için parlamentonun da onaylaması gerekiyor.

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