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Uzmanpara Alman iş dünyasının morali iyileşti
Haberler Uzmanpara Alman iş dünyasının morali iyileşti

Alman iş dünyasının morali iyileşti

Alman iş dünyasının morali nisan ayında beklenenden daha fazla iyileşme gösterdi.

24.04.2024 - 12:09 |
Alman iş dünyasının morali iyileşti

Ifo enstitüsü iş ortamı endeksi nisan ayında 89,4 ile 88,8 olan analist tahminlerinin üzerine çıktı. Cari endeks 88,7 olan beklentiyi aşarak 88,9 puan olurken, beklenti endeksi de 88,7 puandan 89,9 puana yükseldi.

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Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Ekonomi, özellikle hizmet sağlayıcılar sayesinde istikrar kazanıyor" dedi. Ifo'ya göre şirketler nisan ayında mevcut işlerinden daha memnun ve beklentiler de parlaklaştı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Euro Bölgesi'ndeki büyük ekonomiler arasında en zayıf olanıydı. Enflasyonun bu yıl düşmesi beklense de büyümenin nispeten zayıf kalacağı tahmin ediliyor.

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