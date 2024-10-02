Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlman otomotiv sektöründe görünüm toparlandı
HaberlerUzmanparaAlman otomotiv sektöründe görünüm toparlandı

Alman otomotiv sektöründe görünüm toparlandı

Alman otomotiv endüstrisi için ifo İş İklimi Endeksi Eylül ayında 1,3 puan arttı.

02.10.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
Alman otomotiv sektöründe görünüm toparlandı

ifo'dan yapılan açıklamaya göre, bu yükselişe rağmen endeks -23,0 puanla uzun vadeli bir karşılaştırmada çok düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

ifo endüstri uzmanı Anita Wölfl, "Otomobil endüstrisi böylece önceki aydaki düşüşü durdurabildi. Ancak, her şeyin yolunda olduğunu söylemek için henüz çok erken" dedi.

Şirketler önümüzdeki aylar hakkında önceki aya göre daha az karamsar görünüyor. İş beklentileri göstergesi, Ağustos ayındaki -39,6 puandan Eylül ayında -32,4 puana yükseldi. Ancak şirketler mevcut durumlarını belirgin şekilde daha kötü olarak değerlendirdi. İş durumu göstergesi, Ağustos ayındaki -7,5 puandan, -13,0 puana düştü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıkladı

Nadir görülen albino valabi doğdu

Nadir görülen albino valabi doğdu