Alman perakendecilerden önemli uyarı

HDE’den yapılan açıklamada, ülkede kısıtlamalardan en çok perakende sektörünün etkilendiği kaydedildi. Ekonominin yeniden canlanması konusunda federal ve eyalet hükümetlere çağrıda bulunulan açıklamada, ülkede perakende sektöründe her iki şirketten birinin yeterli düzeyde yardım alamama halinde iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

HDE Başkanı Stefan Genth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, perakende sektörünün özel ve hızlı bir hükümet desteğine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, “ Hepsinden önemlisi, bir açılış stratejisine ihtiyacımız var. Bir açılım perspektifi olmadığında birçok şehir merkezinde gelecek haftalarda ışıklar sönecek.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, 10 Şubat’ta, Almanya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatılmıştı. Almanya Başbakanı Merkel, eyalet başbakanlarıyla 3 Mart’ta bir araya gelerek salgındaki son durumu değerlendirmesi bekleniyor.

HDE, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 250 bin çalışanın etkileneceği yaklaşık 50 bin şirketin iflas açıklamasını öngörüyordu. Öte yandan, HDE, ülkede mağazaların nisan veya mayısta açılması durumunda, sektör satışlarının 2021'de yüzde 4 veya 6 düşebileceğini tahmin ediyor.