'Alman perakendecilerin sorunları sürecek'

Haziran ayında perakendecilerin yüzde 75,7'sinin sipariş verdikleri malların tamamını alamadıklarından şikayet ettiklerini belirten Ifo, mayıs ayında bu oranın yüzde 80,1 olduğunu da hatırlattı.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe yaptığı değerlendirmede "Tedarik problemleri perakendeciler için kronik bir konu haline geldi" diye konuştu.

Ifo anketine katılan bisiklet tedarikçileri tedarik problemlerinin 18 ay daha sürmesini beklediklerini ifade ederken, otomobil bayileri de piyasada darboğazın bir yıldan daha uzun süreceğini öngördüklerini belirtti. Mobilya perakendecileri de tedarik sorunlarının 1 yıldan uzun süre devam edeceğine inanıyor.

Giyim eşyası sektöründe ve süpermarketlerde ise tedarik sorunlarının 9 ayda çözülmesi bekleniyor.

Ifo gıda sektöründe ise sorunların bir miktar hafiflediğini, tedarik sorunu yaşadığını belirtenlerin oranının yüzde 100'den yüzde 77'ye gerilediğini vurguladı.