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Alman sanayisi üretimi kıstı

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), Almanya'da sanayi şirketlerinin bir kısmının hızla yükselen enerji fiyatları karşısında üretimlerini kıstıklarını duyurdu.

25.07.2022 - 09:59 |
Alman sanayisi üretimi kıstı

3500 şirketin katılımı ile anket düzenleyen DIHK, üretimini azaltan veya kısmen durduran şirket oranının yüzde 16 olduğunu tespit etti.

DIHK Başkanı Peter Adrian yaptığı açıklamada, "Bunlar alarm veren rakamlar. Kalıcı şekilde yüksek enerji fiyatlarının ne kadar yük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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