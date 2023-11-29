Alman şirketler iş gücü açığıyla karşı karşıya

22.000 şirketle yapılan bir önceki ankete göre işe alımlarda güçlük çeken şirketlerin oranı hafif bir düşüş göstererek ocak ayındaki %53'ten %50'ye geriledi.

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DIHK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Achim Dercks, "Nitelikli iş gücü durumu çok kritik olmaya devam ediyor" dedi.

Son tahminlere göre Alman ekonomisinin genelinde 1.8 milyon iş hala doldurulamadı.

Dercks, "Bu yıl 90 milyar eurodan fazla katma değerin kaybedileceği anlamına geliyor" dedi. "Bu da gayrisafi yurt içi hasılanın %2'sinden fazlasına tekabül ediyor" diye konuştu.

Anket her on şirketten sekizinin iş gücü eksikliğinden olumsuz sonuçlar beklediğini gösterdi. Şirketlerin yarısından fazlası yabancı iş gücü ve vasıflı işçi istihdamını, vasıflı iş gücünü güvence altına almak için bir seçenek olarak görüyor.