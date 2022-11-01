Alman şirketler üretimi azaltıyor

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), Alman şirketlerinin neredeyse yüzde 20'sinin enerji krizi nedeniyle üretimlerini azaltmakta olduklarını bildirdi.

DIHK, 24 bin şirketin katılımı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada ankete katılan şirketlerin yüzde 14'ünün hızla artan enerji fiyatları karşısında üretimlerini kıstıklarını bildirdiklerini, sanayi şirketlerinin yüzde 17'sinin de üretimlerini azaltmayı planladıklarını belirtti.

Enerji yoğun imalatçıların yüksek fiyatlardan en çok etkilenenler olduğuna dikkat çeken DIHK, kimya sektöründe üretim kısıntısına giden şirket oranının yüzde 27, cam, seramik ve taş işleme sektöründe bu oranın yüzde 30 olduğunu vurguladı.

Anket ayrıca her 12 şirketten birinin yüzde 8 artan maliyetler nedeniyle üretimi kaydırmayı planladığını, bu oranın otomotiv sektöründe yüzde 17 olduğunu da gösterdi.

Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 60'ı enerji maliyetlerindeki artışın büyük bölümünü tüketicilere yansıtmak istediklerini ifade etti.