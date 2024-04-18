Alman şirketler yatırım planlarını revize ediyor

ifo Enstitüsü'nün son yaptığı İş Araştırması sonuçlarına göre ifo yatırım beklentileri endeksi kasım ayındaki 1,2 puandan mart ayında -0,1 puana geriledi.

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ifo Enstitüsü ekonomi uzmanı Lara Zarges, "Sermaye malları ve ara mallarına yönelik küresel talep zayıf kalmaya devam ediyor; ekonomi politikasına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Sonuç olarak birçok şirket yatırım kararlarını erteliyor" dedi.

En çok yatırım planlarını kesen imalat sektörü oldu. Buradaki yatırım beklentileri endeksi kasımdaki 6,6 puandan martta 1,4 puana düştü.

Zarges, "Özellikle enerji yoğun sektörlerde yatırımlarını azaltmayı planlayan şirketlerin payı, büyümeyi planlayanlardan daha yüksek" şeklinde görüş belirtti. Buradaki gösterge kasım ayındaki 3,7 puandan mart ayında -3,1 puana düştü. Kimya sektöründe beklentiler 16,4 puandan 3,1 puana kadar büyük bir düşüş yaşadı.