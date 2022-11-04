Alman tahvil getirisinde yükseliş beklentisi
Societe Generale, Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getirinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını sıkılaştırma sürecinin henüz tamamlanmamasının da etkisiyle yüzde 3'e yaklaşabileceğini öngördü.
04.11.2022 - 11:44 |
Societe Generale stratejistleri yaptıkları değerlendirmede "Merkez bankaları faiz artırımlarında hızın yavaşlamasının büyük olasılık olduğu sinyalini veriyor. Bununla birlikte nihai faiz oranlarının daha yüksek olacağı işaret ediliyor" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri şu sıralarda düne göre 6 baz puan düşüşle yüzde 2,241 seviyesinde.
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