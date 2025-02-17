Alman tahvili için yıl sonu tahminini yükseltti
Morgan Stanley, 10 yıllık Alman tahvili için 2025 yıl sonu tahminini yükseltti.
17.02.2025 - 11:32 | | Foreks Haber
Morgan Stanley, Alman tahvil getirisinin yıl sonunda %1,65'lik önceki tahminlerinden revize ederek, %1,80'e çıkmasını beklediğini açıkladı.
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Ancak yeni yıl sonu hedefi hala mevcut seviyenin oldukça altında; cuma günü kapanışında 10 yıllık tahvil getirisi %2,421 seviyesinde bulunuyordu.
Morgan Stanley analistleri, "Piyasa değerine göre ayarlamaları ve daha yüksek ABD Hazine tahminlerini dahil ettik, bu da genel olarak yukarı yönlü bir revizyonla sonuçlandı" değerlendirmesinde bulundu.