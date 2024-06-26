Alman tüketicilerin ekonomiye güveni kötüleşti

GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayınlanan ankete göre, Almanya için ileriye dönük tüketici iklimi endeksi, güvenin bu ay eksi 21,0'dan Temmuz ayında eksi 21,8'e düşeceğini ortaya koydu.

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Wall Street Journal'ın anketinde güvenin eksi 19,5'e yükselmesi bekleniyordu. NIM tüketici uzmanı Rolf Buerkl, "Tüketici duyarlılığındaki son artış eğiliminin kesintiye uğraması, durgun tüketimden çıkış yolunun zor olacağını ve her zaman gerilemeler olabileceğini gösteriyor" dedi.

Buerkl, Almanya'da Nisan ayında %2,2 olan enflasyon oranının Mayıs ayında %2,4'e yükselmesinin tüketiciler arasında daha fazla belirsizliğe neden olduğunu ve bunun da katılımcıların tasarruf etme konusunda daha istekli olduğu anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Verilere göre hem gelir hem de ekonomik beklentiler kötüleşti ve satın alma eğilimi düştü.