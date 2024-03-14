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Uzmanpara 'Almanya dört yıllık emlak krizinin ortasında'
Haberler Uzmanpara 'Almanya dört yıllık emlak krizinin ortasında'

'Almanya dört yıllık emlak krizinin ortasında'

Commerzbank, Almanya'nın dört yıllık bir emlak krizinin ortasında olduğunu söyledi.

14.03.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
'Almanya dört yıllık emlak krizinin ortasında'

Commerzbank'ın emlak şirketi Commerz Real'in Başkanı Henning Koch, Almanya'nın dört yıllık bir emlak krizinin ortasında olduğunu ve bunun daha fazla zarara ve istenmeyen mülklerin sıkıntılı satışlarına yol açacağını söyledi.

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Koch, MIPIM emlak konferansında yaptığı konuşmada, "İki yıllık krizin ardından şu anda devre arasında olduğumuza ve önümüzde iki yıllık bir kriz olduğuna inanıyoruz" dedi.

Koch, daha fazla yatırımcının sektörden nakit çekmesini ve daha fazla mülk sahibinin zorunlu satıcı olmasını bekliyor. Koch yaptığı açıklamada, "Önümüzde hala çok uzun bir yol var" dedi.

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