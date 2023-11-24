Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya ekonomisi daraldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya ekonomisi daraldı

Almanya ekonomisi daraldı

Almanya'da üçüncü çeyrekle ilgili açıklanan nihai veriler ekonominin az da olsa daraldığını gösterdi.

24.11.2023 - 13:07 |
Almanya ekonomisi daraldı

Almanya İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bugün açıklanan final rakamları ekim ayının sonlarında yayınlanan ve ekonominin yüzde 0,1 oranında küçüldüğünü öngören ilk tahmini doğruladı.

Haberin Devamı

Gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık üçte ikisini oluşturan özel tüketici harcamaları önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 düşerken, kamu tüketici harcamaları bir yıldan fazla bir süredir ilk kez yüzde 0,2 oranında arttı.

Düzeltilmiş verilerle GSYH üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 daraldı. İlk veriler daralmada yüzde 0,3'e işaret ediyordu.

Galatasaray milli arada rahat nefes aldı! Okan Buruk'un keyfi yerinde

Galatasaray milli arada rahat nefes aldı! Okan Buruk'un keyfi yerinde

Gazze'ye yakıt ve insani yardım girişi başladı

Gazze'ye yakıt ve insani yardım girişi başladı