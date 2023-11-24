Almanya ekonomisi daraldı

Almanya İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bugün açıklanan final rakamları ekim ayının sonlarında yayınlanan ve ekonominin yüzde 0,1 oranında küçüldüğünü öngören ilk tahmini doğruladı.

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Gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık üçte ikisini oluşturan özel tüketici harcamaları önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 düşerken, kamu tüketici harcamaları bir yıldan fazla bir süredir ilk kez yüzde 0,2 oranında arttı.

Düzeltilmiş verilerle GSYH üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 daraldı. İlk veriler daralmada yüzde 0,3'e işaret ediyordu.