'Almanya ekonomisi küçülecek'

Alman ekonomisinin kış ayları boyunca durgunlaşacağı, ardından özel tüketimde beklenen artışın tahmin edilenden daha az olacağı, iş gücü piyasasının daha da zayıflayabileceği ve iş yatırımlarının ancak yavaş bir şekilde toparlanabileceği için mümkün olan en yavaş hızda toparlanacağı düşünülüyor.

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Nagel, “Alman ekonomisi sadece kalıcı ekonomik rüzgarlarla değil, aynı zamanda yapısal sorunlarla da mücadele ediyor. İş gücü piyasası da ekonomik faaliyetlerdeki uzun süreli zayıflığa belirgin bir şekilde tepki veriyor” dedi.

Bundesbank, Alman ekonomisinin bu yıl %0,2 oranında küçüleceğini öngörürken, 2025 büyüme görünümünü %1,1'den %0,2'ye düşürdü. Ancak banka, artan korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişimin Alman ekonomisi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu rakamların bile aşırı iyimser olabileceği konusunda uyardı.