Almanya ekonomisinde resesyon riski

Banka bugün yayınladığı aylık raporunda ekonomide net, geniş tabanlı ve kalıcı bir düşüş ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bundesbank reel GSYH'nın cari çeyrekte bir miktar ve kış aylarında ciddi şekilde düşmesinin büyük olasılık olduğunu vurguladı. Banka bu beklentiye neden olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sonucu olarak enerji tedarikinde aşırı gergin bir durumun yaşanmakta olmasını gösterdi.

Raporda "Yüksek enflasyon ve enerji tedariki ile maliyeti konusunda yaşanan belirsizlik, bunun gaz, elektrik yoğun sektörlere, ihracata, yatırımlara maliyet etkisi resesyon beklentilerinin ana nedenlerinden" denildi.