Almanya hükümeti Hensoldt'tan hisse satın aldı

Alman Kamu Yatırım Bankası'ndan (KfW) yapılan açıklamada, Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesinin Alman hükümeti adına satın alındığı belirtildi.

Aralık 2020’de Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi Münih'te bulunan Hensoldt'un ülkenin savunması ve güvenliği açısından stratejik bir şirket olduğu vurgulanarak, kilit güvenlik ve savunma teknolojilerinin elde tutulmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunun altı çizilmişti.

Alman Bakanlar Kurulu da şirketin yüzde 25,1 hissesinin ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts’den (KKR) 450 milyon avroya devralınmasını onaylamıştı.

Airbus’ın eski bir alt şirketi olan Hensoldt, sensörler ve şifreleme teknolojisine odaklanırken, Eurofighter jetleri için radar sistemleri, Tornado avcı uçakları için yüksek teknolojili kameralar ve Leopard tankları için periskoplar üretiyor. Şirketin 5 bin 600 çalışanı bulunurken, bunların 4 bini Almanya'da bulunuyor.