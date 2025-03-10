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Almanya inşaat sektöründe siparişler arttı

Almanya'nın inşaat sektöründeki şirketlerin sipariş sıkıntısında az da olsa iyileşme yaşandı, ancak henüz tam bir rahatlama yok.

10.03.2025 - 10:20 | | Foreks Haber
Almanya inşaat sektöründe siparişler arttı

ifo tarafından düzenlenen bir anket sonucuna göre, Şubat ayındaki sipariş sıkıntısı şirketlerin yaklaşık %42'si için sorun olmaya devam etti. Ocak ayında bu rakam %44'tü.

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ifo'nun Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İnşaattaki sipariş durumu gerginliğini koruyor. Sipariş eksikliği olan şirket sayısı biraz düşmüş olsa da, hala gerçek bir rahatlama belirtisi yok." dedi.

Sipariş sıkıntısı, her iki şirketten daha fazlasının (yüzde 52) bildirdiği gibi, özellikle ticari bina inşaatında sorun oldu. İnşaat mühendisliğinde bu rakam yüzde 27,6 olarak açıklandı. Şirketlerin çoğunluğu önümüzdeki aylardaki iş beklentileri konusunda karamsarlığını sürdürüyor.

Wohlrabe, "Altyapı için olası bir özel fon, inşaattaki kuraklığa son verebilir. Şirketler önemli ölçüde daha fazla planlama kesinliğine sahip olacak ve yeni kapasitelere yatırım yapabilecekler" diye konuştu.

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