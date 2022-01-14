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Almanya planlanandan daha az borçlandı

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın 2021'de ilk planlanandan daha az borçlandığını duyurdu.

14.01.2022 - 12:55 |
Almanya planlanandan daha az borçlandı

Lindner federal hükümete tanınan 240 milyar euro borçlanma tavanının 24,8 milyar euro altında, 215 milyar euro net borçlanma gerçekleştirdiğini ifade etti.

2020 yılında 130 milyar euro borçlanma gerçekleşmişti.

Maliye Bakanı Lindner açıklamasında önümüzdeki yıllarda borç/GSYH oranını yavaş yavaş azaltacaklarını belirtirken, vergi artırımı olmayacağını, vatandaşlar ve şirketler üzerindeki vergi yükünü azaltmak istediklerini vurguladı.

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