'Almanya resesyon riskiyle karşı karşıya'

Bundesbank aylık raporunda Rusya'dan enerji ithalatı yasağının fiyatlarda sert yükselişi tetikleyeceğini ve son yılların en derin resesyonunun görülebileceği uyarısında bulundu.

BloombergHT'de yer alan habere göre Bundesbank tarafından yapılan açıklamada Rusya'dan enerji teslimatlarının kademeli olarak telafi edilmesiyle gelecek yıl ekonomik kaybın daha düşük olabileceği, buna rağmen 2024 yılında aktivitenin önceki tahminlerin altında kalabileceği ifade edildi.

Açıklamada "Sert kriz senaryosunda içinde bulunduğumuz yıl reel GSYH, 2021 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 2 daralacak" ifadesi yer aldı. Bundesbank'a göre en büyük tahribat artan enerji maliyetlerinden gelecek.

Bir önceki ay yayınlanan raporda Bundesbank, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya'daki ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını belirterek ülkede enflasyonun gelecek aylarda artacağı uyarısında bulunmuştu.