Almanya'da 2025 bütçe tasarısı onaylandı

Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Federal Meclisin ülkenin borç freninin gevşetilmesi ve altyapının yenilenmesi için 500 milyar euroluk özel bir fon oluşturulmasına yeşil ışık yakmasının ardından bakanların 2025 bütçe taslağını ve 2026 bütçe çerçevesini onayladığını belirtti.

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Federal bütçe ve 500 milyar euroluk yatırım paketiyle, "yeni bir ekonomik güç oluşturmak, ülkeyi modernize etmek, geleceğe uygun hale getirmek ve güvenli yaşamı garanti altına almak için" şimdi gerekenleri yaptıklarını vurgulayan Klingbeil, "Bu yıl 115 milyar euronun üzerinde rekor yatırım planlıyoruz. 2029’a kadar federal hükümetin yıllık yatırımlarını yaklaşık 120 milyar euroya çıkaracağız" dedi.

Klingbeil, 2029’a kadar federal bütçenin ana rotasını belirlediklerini aktararak, “Ülkemiz birçok alanda kemer sıkma önlemleriyle mahvedildi. Bu durum değişmeli. Ekskavatörlerin hızla harekete geçmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTACAK

Bu yıl için harcamaların 503 milyar euro olarak öngörüldüğü bütçede, gelirlerin 421,2 milyar euro, yatırımların da 115 milyar euro olacağı tahmin ediliyor. Tasarıda, 2025’te net borçlanmanın 81,8 milyar euro olması beklenirken, bunun 2026’da ise 89,3 milyar euroya çıkması öngörülüyor. Ayrıca 2026'da 123,6 milyar euro yatırım planlanıyor.

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Hükümetin bütçe rotasında 2029’a kadar toplam 847 milyar euro tutarında yeni borç ihracı öngörüldü.

Ülkede 2029’a kadar altyapıyı modernleştirmek için 166 milyar euro harcanması planlanıyor. Bu miktarın yaklaşık 107 milyar eurosu demir yollarına, 52 milyar euro kadarı otoyollara ve yaklaşık 8 milyar eurosu da su yollarına ayrılacak.

Çalışma ve sosyal harcamalar bu yıl yaklaşık 180 milyar euro ile bütçedeki en büyük harcama kalemi olmaya devam edecek.

Taslak 2025 bütçesinde, konut, kentsel gelişim ve inşaata 2028'e kadar 20 milyar euro ayrılırken, sosyal konutlar için 3,5 milyar euroluk rekor bir bütçe ayrılması dikkati çekti.

Ülkede konut yardımı (Wohngeld), artan kira fiyatlarını dengelemek üzere bu yıl yüzde 15 arttırılacak.

Ülkenin savunma harcamalarının 2029’a kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'ine yükselmesi öngörülüyor. Genel olarak taslak bütçede bu yıl savunma harcamalarının GSYH’nın yüzde 2,4’üne ulaşması hedefleniyor.

Almanya’da bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar euroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.