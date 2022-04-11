'Almanya'da büyüme yüzde 1,5'e düşecek'

Bakan Heil, "Hala büyüyor olacağız. Ancak bu projeksiyon savaşın yayılmayacağı ve enerji arzının devam edeceği öngörülerine dayanıyor" dedi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Heil, Alman hükümetinin durumun kötüleşmesi halinde mümkün olduğunda istihdamı korumaya çalışacağını, işten çıkarılanlara daha fazla yardım ve destek sağlayacağını da vurguladı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Almanya, Ukrayna'daki savaştan etkilenen şirketler için 100 milyar euronun üzerinde destek sağlamayı planlıyor.